“Хватит кошмарить бизнес”: члены Координационного совета обратились к властям

Члены Координационного совета, известные в Беларуси бизнесмены, среди которых Максим Богрецов, Алексей Шкор, Павел Белоус, Алексей Щурко, записали видеообращение к белорусским властям, в котором рассказали о том, что сейчас переживает белорусский бизнес и как на него влияют политические и экономические репрессии.

“Сегодня на бизнес объявлена настоящая охота. Белорусские компании будто пытаются приструнить за солидарность с белорусами, которые хотят прекращения насилия и справедливости. Репрессии, которые коснулись не просто всех белорусов, но и многих компаний, толкают к радикальным мерам – бизнес-эмиграции”, – так охарактеризовали сложившуюся в нашей стране ситуацию с ведением бизнеса члены Координационного совета.

Массовый отток дохода бизнесов приближает финансовый кризис. Если давление на бизнес продолжится, скоро в стране не останется перспективных и конкурентоспособных компаний, констатировали белорусские бизнесмены.

“Хватит кошмарить белорусский бизнес!” – призвали они власти.



