Возле минской школы № 61 скорые – родители говорят о случаях отравления

Родители учащихся минской школы № 61 сообщают TUT.BY, что сразу многих учеников тошнит. Несколько десятков детей сидят в медпункте, приехала скорая помощь. Ситуация активно обсуждается в родительских чатах.



Школа № 61 находится в квартале «Маяк Минска».

– У меня двое детей, они оба учатся в шестом классе. Около 14.30 дочки позвонили, приехали забирать: тошнит! Пока помогаем дома. Там практически на каждой школьной скамейке сидели парни, которых рвало. На обед давали шаурму, – рассказал отец школьниц Александр.



Родители прислали в редакцию фотографии сегодняшнего обеда. Кроме того, они сбрасывают многочисленные снимки школьных коридоров со следами рвоты – мы решили не добавлять их в этот материал.

Говорят, что ситуация не коснулась учеников младших классов – у них другое меню.

– Сначала стало плохо шестиклассникам, в том числе моему ребенку, потом подключились дети из других классов. Своего ребенка мы забрали домой. Врач скорой помощи на госпитализации не настаивал, – рассказала одна из мам.

– Мы в инфекционке, – написала мама одного из десятиклассников. – Под капельницей, пока «приемника» (приемного отделения. – Прим. TUT.BY). Забрали из дома.

По состоянию на 18.10 не ясно, скольких учеников этой школы сегодня забрали в больницу.



Собеседники отмечают, что лаваш детям дают на обед очень редко.

Мы связались с директором школы № 61 Ириной Цубиковой – услышав, что звонят журналисты, она положила трубку.

TUT.BY пытается прояснить ситуацию и обратился за комментарием в санитарные органы и Мингорисполком.



После шести вечера, по информации TUT.BY, на месте еще работают санитарная служба, а также группа из Следственного комитета. Подробности обещают дать позже.



