У Елизаветы II и принца Филиппа годовщина свадьбы

Королева и герцог Эдинбургский вместе уже 73 года. Их отношения − самые долгие в истории британской монархии.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп 20 ноября отмечают 73-ю годовщину свадьбы. По случаю памятной даты пресс-служба королевской семьи опубликовала совместное фото супругов.

На снимке Елизавета II и герцог Эдинбургский рассматривают открытку, украшенную цифрой 73, которую сделали их правнуки: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как сообщает ВВС, фото сделали в начале этой недели в Виндзорском замке, где королевская чета проводит изоляцию. Ожидается, что празднование годовщины будет сдержанным.

Напомним, 21-летняя Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена 20 ноября 1947 года. Их отношения являются самыми долгими в истории британской монархии.



