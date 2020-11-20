Три белорусских мультфильма удостоены наград международного фестиваля “Хрустальные ключи”

21
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой

Анимационные фильмы Национальной киностудии “Беларусьфильм” удостоены наград на международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино “Хрустальные ключи”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе киностудии.

Мероприятие прошло 10-18 ноября в Белокурихе в Алтайском крае России. В номинации “Анимация. Короткий метр” приз и диплом первой степени получил мультфильм “Лучшее место на свете” Ирины Тарасовой, второе место завоевала работа Игоря Волчека “Как медведь друга искал”. Специальный диплом “За романтичность” достался анимационному фильму “Красавец и Чудовище” режиссера Натальи Дарвиной-Хаткевич.

В программе также были представлены мультфильмы таких известных студий, как “Союзмультфильм”, “Кинофест”, Wizart Animation, Аnimaccord.


АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

Няма запісаў для адлюстравання