Светлана Алексиевич рассказала о решении не возвращаться в Беларусь, пока Лукашенко будет у власти

Нобелевский лауреат по литературе и член Координационного совета оппозиции Беларуси Светлана Алексиевич не вернется в страну, пока у власти остается Александр Лукашенко. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Spiegel.

Когда журналист спросил у нее, как долго она планирует оставаться в Берлине, она сказала: «Пока не уйдет Александр Лукашенко».

«То, что он делает, — катастрофа. После фальсификации выборов в августе было арестовано 27 тысяч человек. Ученые, профессора, простые люди, рабочие, студенты. Он проходит через все слои. Лукашенко разрушает страну», — заявила она.

При этом Алексиевич считает, что сможет вернуться в Беларусь в скором времени.

«Почему-то такое ощущение, что это ненадолго. Я не думаю, что Лукашенко может постоянно подавлять народную энергию. Его время истекло. Но это удастся только в том случае, если мировое сообщество придет к нам на помощь», — отметила писательница.

На вопрос о том, была бы она готова взять на себя полномочия временного президента, Алексиевич ответила, что она «писатель, а не политик»: «Для политики нужны другие навыки. У меня их нет».

Алексиевич уехала в Германию в конце сентября по приглашению Германской службы академических обменов для деятелей искусства. Ее помощница говорила, что отъезд никак не связан с политикой и писательница отправилась в Берлин на лечение.

Уголовное дело о призывах к захвату власти было возбуждено по факту создания Координационного совета. Следственный комитет уже арестовал по нему Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея. До отъезда Алексиевич оставалась последним его членом, кто не был арестован или не покинул страну.



