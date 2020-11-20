Страны Балтии расширили белорусский санкционный список на 28 человек – до 156

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы, сообщил в своем Твиттере о введении дополнительных санкций против 28 человек, причастных к репрессиям в Беларуси.

“Совместно с Латвией и Эстонией Литва наложила санкции на еще 28 человек, причастных к насилию против демонстрантов в Беларуси, в том числе к гибели Романа Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции”, – заявил Линас Линкявичус.

Теперь в санкционном списке стран Балтии 156 человек, включая Лукашенко и его сына. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, также на их счета в этих странах наложен арест.



