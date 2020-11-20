С директором школы, который выступил против фальсификаций, не продлили контракт

Директор лицея № 1 Лиды Юрия Хромина — один из немногих руководителей в сфере образования, который выступил против фальсификаций и насилия. В октябре местные жители пытались поддержать руководителя школы сбором подписей, но к лицею приехала милиция и потребовала людей разойтись, сообщает Rebenok.by.

Мы связались с директором лицея, чтобы узнать причину увольнения. Он отметил, что для этого были формальные поводы, но, вероятнее всего, причина в гражданской позиции. Юрий Хромин писал заявление об уходе еще до выборов, когда от него настойчиво требовали стать председателем избирательной комиссии. Тогда заявлению ход не дали, председателем комиссии стал другой человек.

На участке в лицее с большим перевесом победил Александр Лукашенко. Директор школы не верит в эти цифры, но не хотел бы публично оценивать действия коллег по лицею. Когда начались силовые разгоны протестующих, он высказал свою позицию в разговоре с коллегами и начальством лично. Участвовал практически во всех акциях протеста, которые проходили в городе

— Я не очень сильно пострадал, слава богу. На меня составили два протокола за участие в двух мероприятиях, оштрафовали.

За месяц до истечения контракта педагога предупредили, что на должности директора он работать больше не будет. В ближайшее время ему предстоит поиск вакансий. По специальности Юрий — учитель истории, работает в школе с 1993 года. На три года уходил в частную фирму, но вернулся в ряды преподавателей, вскоре стал руководителем. Директор гордится достижениями школьников и считает лицей одним из лучших учреждений образования не только в области, но и в стране.



