Минздрав ограничил цены на тесты по COVID-19. Сколько стоит?

Минздрав Беларуси определил предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом. Это предусмотрено поставновлением ведомства №99 от 17 ноября.

Данные тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, используемых материалов и реагентов.

Предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике составляют:

исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) – 53 рубля ,

, исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG с использованием экспресс-тестов – 31,5 рубля ,

, на определение иммуноглобулинов IgM и IgG методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа – 37,5 рубля.

Что в итоге?

Документ 20 ноября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.



