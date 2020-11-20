Минздрав ограничил цены на тесты по COVID-19. Сколько стоит?

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Минздрав ограничил цены на тесты по COVID-19. Сколько стоит?
Фото из открыто источника

Минздрав Беларуси определил предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом. Это предусмотрено поставновлением ведомства №99 от 17 ноября.

Данные тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, используемых материалов и реагентов.

Предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике составляют:

  • исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) – 53 рубля,
  • исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG с использованием экспресс-тестов – 31,5 рубля,
  • на определение иммуноглобулинов IgM и IgG методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа – 37,5 рубля.

Что в итоге?

Документ 20 ноября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.


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