Львов, Вильнюс, Белосток. Как сейчас живут популярные у белорусских туристов города

В это сложно поверить, но когда-то у нас была другая жизнь. На выходных мы гоняли «на закупы» в Белосток, интеллигентно отдыхали в близком сердцу Вильнюсе и делали селфи по крутым кафешкам во Львове. Но потом случился 2020 год. Коронавирус накрыл собой все наши планы, желания и отпуска, так что единственную возможность «съездить» за границу дарили Google Maps. Белорусы из Львова, Вильнюса и Белостока рассказывают, что сейчас происходит в хайповых для наших туристов городах.

Львов. «Все уже привыкли жить в пандемии и с карантином»

Белоруска Катя живет во Львове уже два года и вполне может сравнить, чем дышал город во время первого карантина и в период половинчатых мер – рассказывает Onliner.

— Весной все выглядело очень-очень странно. Абсолютно пустые улицы, все кафе были закрыты и работали только с едой навынос. Затем открылись первые террасы, и в город поплыли толпы людей. Честно говоря, сейчас ситуация во Львове ничем не отличается от докоронавирусного периода, — начинает рассказывать Катя.

По словам девушки, все это не связано с внешними причинами. Просто украинцы поддерживают любой движ, а потому с закрытием границ вполне нормально развили внутренний туризм.

— Визуально людей меньше не стало. Летом во Львов приезжали даже целые толпы туристов, — продолжает девушка. — Может быть, приезжих стало чуть меньше только осенью — скорее всего, это связано с погодой. А так Львов вполне активно заполняют сами украинцы.

Екатерина дополняет, что, хотя ситуация в Украине сейчас не карантинная, во Львове уже принимают «противоковидные» меры. И вот что она рассказывает.

— Львов — туристический город с большим количеством кафе, поэтому гастрономия открылась здесь еще в июне. Сначала людям стали доступны террасы, затем разрешили сидеть и внутри здания. Но сейчас действует ограничение по количеству посетителей: за столиком может находиться не более четырех человек. Еще с марта ни в какие общественные места нельзя ходить без маски, а на входе в каждое заведение стоит человек с бесконтактным градусником.

По словам девушки, таких строгих правил придерживаются далеко не все общепиты. Если отъехать подальше от центра, окажется, что на окраине о «ковиде» кто-то мог и не слышать.

— Там за столиками можно увидеть даже большие компании. Что касается популярных заведений в центре, они соблюдают все перечисленное, иначе их могут жестко наказать, вплоть до закрытия, — добавляет Екатерина. — Во Львове даже парикмахерские работают на 50%, а людей рассаживают через кресло. И клиент, и парикмахер при этом должны быть в масках и перчатках. Кинотеатры размещают присутствующих в шахматном порядке, а в театры запускают лишь часть людей. При этом по заведениям постоянно ездят проверки и выясняют, все ли соблюдают эти предписания.

Екатерина рассказывает, что во многих городах Украины ввели карантин выходного дня. Смысл инициативы был в том, чтобы все развлекательные учреждения не работали сутки. Однако львовский мэр оказался против подобных планов, поэтому ответственность за решение взяли на себя частники.

— Некоторые кафе закрываются, но далеко не все. Наверное, сыграл прежний опыт, когда ряд заведений не смогли пережить карантин. Впрочем, сейчас во многие общепиты образовывается очередь, иногда даже сложно найти свободный столик, — продолжает рассказывать девушка. — В принципе, все уже расслабились и привыкли жить в пандемии и с карантином. У людей с собой всегда есть традиционный набор: антисептик, маска и перчатки. Украинцы ходят на работу, многие переходят на удаленку, но при этом все равно продолжают встречаться и ходить друг к другу в гости.

Вильнюс. «Все закрыто — можно только пошопиться»

Карина — студентка. Она приехала в Вильнюс учиться на дизайнера интерьеров после окончания школы. По ее словам, сейчас столица Литвы вообще не намекает на то, что когда-то здесь активно тусовались белорусы. Однако немножко поностальгировать нам все-таки можно: крупные магазины еще остаются открытыми и вспоминают наши кошельки.

— Что касается цен, могу успокоить: пока они остались на прежнем уровне, — отвечает Карина на самый важный вопрос. — Есть такой прикол, что белорусы пригоняют в Вильнюс только на выходные: пофоткаться, потусоваться — и уехать. Но сейчас все общественные заведения закрыты, нет ни фестивалей, ни ивентов — можно только пошопиться в торговых центрах и сходить в продуктовые магазины. Вопрос, конечно, через какое время закроются и они.

Карина объясняет свои догадки: даже в торговых центрах уже ввели ограничение по количеству посетителей. А вот на улице людей по-прежнему остается много, несмотря на усиленные меры.

— На прошлой неделе я была в IKEA, тогда внутрь пускали не более 50 человек. Охранники ждали, когда одни посетители выйдут, и затем разрешали заходить остальным, — добавляет девушка. — По улицам Вильнюса гулять сейчас разрешено, но только группами до 10 человек. В большинстве своем это касается семей. А вообще, люди сейчас в основном ездят только в гости друг к другу.

Кроме того, Карина рассказывает и о положении литовского малого бизнеса. В популярных ресторанах сейчас нет ни души — остаются лишь шеф-повара, которые готовят еду навынос, и курьеры. По словам девушки, закрытие общепита на время пандемии может стать очередной серьезной проблемой для предпринимателей: некоторые мелкие заведения не смогли пережить даже первый карантин.

— Я, например, работаю в квеструмах. Понятно, что наш бизнес держится только на количестве людей. Так вот во время прошлого карантина, в марте, нам было очень сложно, мы влезли в большие долги. И я уверена, что такая проблема случилась не только с нами. Вполне возможно, что-то подобное ожидает Вильнюс и во вторую волну «ковида», — добавляет девушка.

Белосток. «В центре ничего не работает»

Марта живет в Польше уже на протяжении 15 лет, четыре из них — в Белостоке. Девушка рассказывает, что сейчас ее город вообще не похож на любимое место белорусских «закупов». И вот о чем она говорит:

— Раньше ты всегда шел по городу и на любой стоянке обязательно видел кучу машин на белорусских номерах. Естественно, все давно знают, что наши люди приезжают в Белосток за покупками. Но сейчас с пересечением границ есть проблемы, за товарами приехать сложно, и на общей картине города это отражается кардинально. Кстати, цены тоже немного изменились: подросли процентов на 5—10. В основном подорожание ощущается на еде и бытовых товарах.

По словам Марты, сейчас в Польше ужесточают «противоковидные» меры. Кроме того, что в стране отменяют все развлекательные мероприятия, тут еще закрывают школы, а в университетах проводят только практические занятия. Что касается общественных заведений, с прошлой недели в Белостоке закрыли все торговые центры, и свободно посещать стало возможно только косметические и продуктовые точки. Если говорить коротко, белорусы пока теряют не так много.

— В центре города практически ничего не работает, даже рестораны, — продолжает рассказывать Марта. — Все, что ты можешь, — это заказать еду навынос. Я даже знаю несколько кафе, которые закрылись из-за того, что не смогли пережить пандемию. Некоторые уже снимают вывески, а другие переезжают подальше, где плата за аренду намного меньше.

Марта добавляет, что в Белостоке сейчас не очень весело, и по белорусским туристам здесь уже успели соскучиться. Сейчас же их место занимают случайные приезжие.

— Белосток в принципе не самый популярный польский город, поэтому какой-то большой культурной жизни здесь не было и до пандемии. Но с ростом заболеваемости (каждый день в Польше фиксируется примерно 20 тыс. новых заражений) она исчезла совсем. Никакие культурные мероприятия уже не проводят, все уходят в онлайн, — добавляет Марта. — В общем, все, что остается людям, — это выходить на улицу, потому что это разрешено. Правда, и здесь есть правило: с десяти до двенадцати утра общественные заведения могут посещать только пенсионеры. Так у нас поддерживают безопасность пожилых людей.



