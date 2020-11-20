Бывали хуже времена, но не было подлей

Хотела бы я сейчас вызвать Александра Лукашенко на спор, который он сам предложил еще 31 августа. Тогда на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало им же было сказано: «Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеется».

А мы и не смеемся, мы давно онемели от происходящего. И не только от жестокого насилия, которое затопило страну. Мы в онемении, потому что судебная система Республики Беларусь посыпалась за последние годы и особенно за последние месяцы, будто желтые иголки со старой ели. К тому же суды на поверку оказались наводнены, не побоюсь сказать, настоящими нравственными уродами, людьми, совершенно «независимыми» от морали. И для примера я рассказала бы своему собеседнику, будь возможность, такую незамысловатую историю.

8 ноября в Минске арестовали Наталью Крук. Жительница деревни Семково Логойского района оказалась в столице не в том месте не в то время. Силовики окружили ее и других прохожих у стелы и не без юмора показали на несколько микроавтобусов: «Женщины, пройдемте! Выбирайте, в какой». На полу лежал бело-красно-белый флаг. Издевательство – над национальной исторической святыней, как и над людьми, которых заставляли наступать ногами на флаг, – привилегия нынешней власти.

Наталья говорит, что не сопротивлялась – а смысл? Дальше был длинный этап: привезли в РУВД Ленинского района, отвели в пустой гараж, поставили у стенки. Был примерно полдень. А в изолятор города Жодино их партию доставили только к пяти утра следующего дня. И там они еще долго ждали, потому что «стояла настоящая очередь из автозаков». Досмотрели, затолкали в камеру – естественно, без матрасов и белья. Почти не кормили: в первый день только хлеб, во второй – одна миска супа на двоих (а в камере сидело 19 человек). Да, мелочность и злобность – отличительные черты белорусских силовиков.

И наконец вечером 10 ноября над Натальей Крук состоялся суд. Без свидетелей, без адвоката. Он прошел очень быстро, минут за пять, вспоминает женщина. Причем судья был из Вилейки – местные, понятное дело, уже не справлялись с потоком задержанных. Как установили журналисты, суд вершил, скорее всего, Константин Петрович Колядов. Он задал Наталье несколько вопросов, в том числе сколько лет ее младшей дочери. Девочке исполнилось 14. Судью, кажется, это удовлетворило, и он назначил Наталье Крук… 10 суток ареста!

Но ведь законодательство не позволяет накладывать административный арест на женщину, у которой есть несовершеннолетние дети. «Но иногда не до законов», – откровенно провозгласил Лукашенко на встрече с прокурорами 10 сентября. То есть сейчас наши судьи руководствуются не правом, а его начальственным словом. И работают механически, как под копирку, как на конвейере. «У вас есть маленькие дети? Да? В камеру!» Судьи вершат произвол по приказу свыше. И где же тогда, Александр Григорьевич, хваленая независимость белорусских судов?!

Мои коллеги узнали об истории Натальи Крук от ее сокамерниц, которые вышли на свободу раньше, чем она. Журналисты стали бить в набат: произвол, беззаконие. Это почему-то сильно возмутило пресс-секретаря Верховного суда Юлию Лескову. «Оценивать законность, обоснованность и справедливость судебного постановления может только судья или народный заседатель», – написала она в социальных сетях. И далее привела огромную цитату из Кодекса о судоустройстве. Сколько там правильных слов… Поэма! Не имеющая к нашей жизни сейчас никакого отношения. Тем не менее Наталью Крук через несколько дней вдруг выпустили из Жодинского изолятора – на день раньше срока. И, конечно, без извинений. Смешно ждать от покойника реверансов. А то, что судебная система в стране умерла, – это же очевидно.

Волонтеры довезли женщину до дома. Ее личная история теперь широко обсуждается – оказывается, таких случаев в стране десятки и десятки. Несовершеннолетние дети повсеместно остаются дома одни из-за административных правонарушений, которые вменяются их матерям. Не дикость ли это вообще – сажать за решетку женщин, не представляющих никакой опасности для общества? В конце концов, есть такая мера, как штраф. Не говоря уже о том, что подобные действия в принципе нарушение закона. Но «самые независимые суды» в мире выполняют приказ. А он у нас выше права. Происходит произвол на постоянной основе. И нам действительно не до смеха, Александр Григорьевич.

Публикация – из № 92 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



