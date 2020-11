Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт. Его наградили за дебютный роман

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом Букеровской премии (The Booker Prize), которую присуждают в области литературы на английском языке. Его отметили за дебютный роман «Shuggie Bain», сообщается в твиттере премии. Стюарт получил премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe

