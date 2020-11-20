Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт. Его наградили за дебютный роман

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом Букеровской премии (The Booker Prize), которую присуждают в области литературы на английском языке. Его отметили за дебютный роман «Shuggie Bain», сообщается в твиттере премии. Стюарт получил премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020

В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который в 1980-е годы пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью, пишет BBC News. Сам писатель говорил, что его роман — это история любви, которую могут испытывать дети к «небезупречным» родителям. Стюарт посвятил книгу своей матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Кроме Стюарта на Букеровскую премию в 2020 году претендовали Дайан Кук («The New Wilderness»), Цици Дангарембга («This Mournable Body»), Эвнил Доши («Burnt Sugar»), Мааза Менгисте («The Shadow King») и Брэндон Тейлор («Real Life»).



