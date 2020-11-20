Благодаря шайбе Козуна минское Динамо в овертайме вырвало победу у Сочи

Зубры спаслись от поражения за 11 секунд до конца третьего периода.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо на своей площадке вырвало в овертайме победу у Сочи — 3:2 (ОТ).

Гости открыли счет на шестой минуте усилиями Шмелева. Спустя пять минут Протас восстановил равенство на табло.

На 57-й минуте Руденков вновь вывел Леопардов вперед, однако минчане спаслись от поражения за 11 секунд до конца третьего периода благодаря Принсу. В овертайме победу хозяевам принес Козун, реализовав лишнего.

Таким образом, Зубры одержали четвертую кряду победу. В активе минчан стало 32 балла и промежуточная пятая позиция. У Сочи теперь 19 очков и десятое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Динамо-Минск — Сочи — 3:2 (ОТ)

0:1 – 05:06 Шмелев (Стремвалль)

1:1 – 10:54 Протас (Воронин)

1:2 – 56:51 Руденков (Рундблад, Карьялайнен)

2:2 – 59:49 Принс (Спунер, Менелл), ГБ

3:2 – 62:22 Козун (Спунер, Принс), ГБ



