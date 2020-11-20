Александр Класковский: Большей дискредитации красно-зеленых флагов, чем их размещение на автозаках, и не придумаешь

От кадров высшего звена госсистемы Александр Лукашенко хотел бы полной преданности. От всяких мелких сошек — как минимум лояльности. От всего населения — покорности. Александр Класковский, политический обозреватель, анализирует сегодняшние реалии в своем телеграм-канале.

Поэтому перетряхивается вертикаль, идут чистки в вузах, на предприятиях, в медучреждениях, театрах… Силовики берут под контроль крамольные дворы и преследуют уже и за БЧБ-флаги на лоджиях.

Характерный для системы Лукашенко кадровый антиотбор (когда должности дают не лучшим, а серым, сервильным) сейчас усугубляется. Выбор все беднее.

Далеко не все в госаппарате рвутся ныне делать карьеру, а иные вообще предпочитают оттуда свалить, пока не поздно. Кто поумнее, понимают: долгой перспективы у режима нет.

Вдобавок теперь все госструктуры так или иначе подключаются к репрессиям. И многие профессионалы не хотят мараться, думают о своем будущем, о неизбежной ответственности — не перед вождем, а перед новой властью.

Всех граждан любить вождя, конечно, не заставишь, это и наверху понимают. Так что здесь задача — подавить протесты, запугать, чтобы сидели как мышь под метлой.

После гибели в Минске Романа Бондаренко, защищавшего протестную символику у своего дома, власти пошли тотально вычищать крамолу и по дворам.

Идет идеологическая борьба. Власти понимают силу символики. Но при этом сами делают так, чтобы официальная символика все сильнее ассоциировалась с несправедливостью, насилием. Большей дискредитации красно-зеленых флагов, чем их размещение на автозаках, и не придумаешь.

И напротив, борьба против БЧБ только усиливает его привлекательность, в том числе и среди аполитичной до минувших выборов молодежи: запретный плод сладок.

Оппозиционеры старой закалки сами не ожидали, что сакральный для них БЧБ за считанные месяцы станет таким популярным. Весь мир знает ныне Беларусь по морю фантастически выразительных, совершенных в своей эстетичности БЧБ на улицах.



