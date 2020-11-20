Акт Конгресса США о демократии и правах человека в Беларуси: что означает принятие документа для нашей страны?

Народное антикризисное управление, созданное 28 октября 2020 года и возглавляемое Павлом Латушко, членом президиума Координационного совета, пояснило, какими последствиями может обернуться для нашей страны принятие 18 ноября Палатой представителей Конгресса США «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».
В документе подчеркнуто непризнание Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Беларуси.
Цель акта – усиление санкций против действующей власти в Беларуси после сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против белорусского народа.
Персональные санкции
В ближайшее время на основании акта вводятся визовые запреты:
1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;
2) бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству;
3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);
4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;
5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.
Визовые запреты могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитные карточки, запрет на любые имущественные сделки).
Финансовые санкции
Новый законопроект предусматривает: запреты на предоставление финансовой помощи правительству Беларуси (кредитов, гарантий, страховок), за исключением помощи гуманитарного характера.
Уполномоченным представителем США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи правительству Беларуси, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.
Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арест личных активов Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему.
Отраслевые санкции
Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Доклады
В течение 90 дней после вступления закона в действие Конгресс должен получить доклад министра финансов США об активах Лукашенко и членов его семьи, а также активах наиболее влиятельных в Беларуси зарубежных политиков, близких к Лукашенко.
В течение 120 дней после вступления закона в действие госсекретарь США совместно с директором нацразведки США должны представить доклады:
– о намерениях России углубить интеграцию с Беларусью на фоне политического кризиса;
– о белорусских предприятиях, которые могут быть куплены российскими компаниями в условиях экономического кризиса;
– о российских гражданах или правительственных учреждениях, причастных к подавлению мирных протестов и нарушению прав человека.
В законопроекте США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы.
19 ноября министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о том, что к концу ноября Евросоюз начнет третий этап персональных и экономических санкций в отношении власти в Беларуси.
Санкции – ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны власти. Их прекращение последует сразу после ухода Лукашенко.