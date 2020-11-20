Акт Конгресса США о демократии и правах человека в Беларуси: что означает принятие документа для нашей страны?

Народное антикризисное управление, созданное 28 октября 2020 года и возглавляемое Павлом Латушко, членом президиума Координационного совета, пояснило, какими последствиями может обернуться для нашей страны принятие 18 ноября Палатой представителей Конгресса США «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

В документе подчеркнуто непризнание Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Беларуси.

Цель акта – усиление санкций против действующей власти в Беларуси после сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против белорусского народа.

Персональные санкции

В ближайшее время на основании акта вводятся визовые запреты:

1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;

2) бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству;

3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);

4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые запреты могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитные карточки, запрет на любые имущественные сделки).

Финансовые санкции

Новый законопроект предусматривает: запреты на предоставление финансовой помощи правительству Беларуси (кредитов, гарантий, страховок), за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителем США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи правительству Беларуси, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арест личных активов Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему.

Отраслевые санкции

Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Доклады

В течение 90 дней после вступления закона в действие Конгресс должен получить доклад министра финансов США об активах Лукашенко и членов его семьи, а также активах наиболее влиятельных в Беларуси зарубежных политиков, близких к Лукашенко.

В течение 120 дней после вступления закона в действие госсекретарь США совместно с директором нацразведки США должны представить доклады:

– о намерениях России углубить интеграцию с Беларусью на фоне политического кризиса;

– о белорусских предприятиях, которые могут быть куплены российскими компаниями в условиях экономического кризиса;

– о российских гражданах или правительственных учреждениях, причастных к подавлению мирных протестов и нарушению прав человека.

В законопроекте США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы.

19 ноября министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о том, что к концу ноября Евросоюз начнет третий этап персональных и экономических санкций в отношении власти в Беларуси.

Санкции – ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны власти. Их прекращение последует сразу после ухода Лукашенко.



