Адвокат Марии Колесниковой: из-под стражи ее не выпускают, письма от нее не доходят

Сегодня в Минском городском суде осталась без удовлетворения жалоба защиты члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей. Суд посчитал законным помещение ее под стражу до 8 января, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

Адвокат Людмила Казак обратила внимание: решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих.

Адвокат сообщила, что есть перебои с перепиской:

— Мне Мария отправила порядка 10 писем, из них пришло только четыре. Где еще минимум шесть потерялось? Непонятно. Задержка писем даже защитнику — это тревожный звоночек. Сейчас мы с этим разбираемся: направлена жалоба начальнику тюрьмы. На днях Мария также обратилась к начальнику тюрьмы с заявлением, чтобы ей предоставили перечень тех писем, которые от нее исходят, с указанием судьбы корреспонденции. Они такую информацию обязаны предоставлять. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, будем предпринимать дальнейшие усилия по обжалованию. И это уже будет являться компетенцией прокуратуры.

Маша чувствует себя хорошо, она бодра и настроена на борьбу и успех.



