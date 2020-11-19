Вытеснение несогласных за границу обойдется Беларуси слишком дорого

Белорусские власти, кажется, намерены повторить стратегию Венесуэлы, активно поощрявшей отъезд за границу всех противников режима. Но в нашей стране главный капитал – это не нефть, а люди. И их утечка для нас окажется критической.

В парламенте готовят закон, который позволит лишать гражданства и депортировать людей за «причинения тяжкого вреда интересам Беларуси». Мы уже знаем пример, когда человека лишили белорусского паспорта, а также множество прецедентов препятствования въезда в страну гражданам. Все чаще стали звучать комментарии официальных лиц вроде «уехал – назад не вернешься».

Похоже, что, лица, удерживающие власть в Беларуси, решили повторить стратегию Венесуэлы, которая выталкивала из страны всех недовольных. Сработает ли в нашей стране такая политика и какими могут оказаться ее экономические последствия, «Ежедневник» узнал у старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского.

«В Венесуэле главным ресурсом экономики была нефть. Когда власти выдавливали своих граждан из страны, они рассчитывали на нефтяную ренту. Беларусь не обладает серьезными запасами природных ресурсов. Основным ресурсом нашей экономики является человеческий капитал. Более того, это наше главное конкурентное преимущество. Оно, к примеру, позволило создать нам эффективную ИТ-отрасль: в Беларуси ИТ составляет около 5% экономики.

Поэтому для нас потеря человеческого капитала будет гораздо более болезненна, чем для условной Венесуэлы, которой граждане не так уж нужны. Но даже там бесконечно сопротивляться экономическим законам невозможно. И в какой-то момент, даже имея нефть, им пришлось выплачивать премию силовикам туалетной бумагой.

Правда, нашу власть не сильно заботит, какие экономические последствия будет иметь политика выдавливания. Сейчас все ее силы направлены на сохранение власти любой ценой, и, видимо, ценой экономики», – сказал эксперт.

Станет меньше проедателей бюджета?

В августе Андрей Равков, будучи еще госсекретарем Совета безопасности, высказался по поводу «несогласных и протестующих»: «Вы почему там [за границей] не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?»

Действительно ли массовая эмиграция станет облегчением для государственного бюджета?

«В первую очередь нужно посмотреть, кто обычно чаще уезжает. Это не «средний белорус» и не главный потребитель государственных услуг, – ответил Лев Львовский. – Уедут скорее две категории людей: во-первых, люди наиболее успешные, с компетенциями, востребованными в других странах. Это могут быть и предприниматели, айтишники, врачи.

Во-вторых, это люди, которые еще не обзавелись здесь собственностью, и их не держит сеть социальных связей. Это в первую очередь молодежь, студены, у которых человеческий капитал еще не заточен под конкретную страну. Эти люди – наше будущее с точки зрения демографии. В Беларуси и так есть большие проблемы с дефицитом ФСЗН. А здесь будут уезжать молодые люди, от которых зависит собираемость Фонда социальной защиты в будущем.

То, что Равков воспринимает людей как потребителей бюджета – это полностью неверное понимание работы экономики. У нас не бесплатная медицина или детские сады. Мы все за них платим, отчисляя наши налоги: и те, у кого есть дети, и у кого нет. Бюджет не берется из воздуха. Может, раньше он отчасти брался из воздуха, когда Россия нам щедро помогала. Но мы видим, что сейчас Россия не бежит компенсировать нам экономические потери, у нее есть свои проблемы. Поэтому пора понять, что люди – это не только потребители бюджета, но и те, кто его пополняет. Если люди будут уезжать, то денег на финансирование садов и поликлиник будет меньше», – отметил экономист.

Кому мы нужны за границей?

Украина первой ввела режим упрощенного въезда в страну для белорусских айтишников. Над аналогами нашего ПВТ, кроме Украины, начали ускоренно работать Балтийские страны. А Польша заявила об упрощении процедуры трудоустройства не только для белорусских айтишников, но и для медиков.

«Мы видим, что другие страны высоко ценят наш человеческий ресурс, – считает Лев Львовский. – Как только у нас начался экономический кризис, все наши соседи, включая даже Россию, начали вводить специальные условия для переезда востребованных специалистов.

И речь не только об айтишниках, наши медики – это тоже высококвалифицированные кадры. В Беларуси удалось сохранить советскую медицинскую школу, при этом наши врачи получают довольно низкую зарплату. Низкую как по белорусским меркам, так и по международным. Плюс к этому, сейчас они испытывают на себе политическое давление. И если в сентябре большинство комментариев власти делали насчет несогласных айтишников, то сейчас много говорят о несогласных врачах. Мол, если они уезжают за длинным рублем в Польшу, то пусть не возвращаются.

Польша слушает эти разговоры и только радуется им. От этого выиграют и врачи, и Польша. Наша страна проиграет. Тем более, в разгар коронавируса.

Государство завело речь о Польше, но на самом деле, главный рынок для наших врачей – это Германия. У них большая нехватка медиков, особенно в регионах, не очень привлекательных для немцев, например, в малых городах. Но если сравнивать зарплату врачей и качество жизни там с нашей, то выбор будет очевиден», – сказал эксперт.

В Восточной Европе популярны правые партии, которые не любят мигрантов. Будут ли они рады белорусам?

«Во всех развитых странах, включая Европу и США, а также саму Беларусь, нет естественного прироста населения. Это означает, что рост населения в этих регионах происходит лишь за счет миграции. Конечно развитые страны стараются привлекать не всех мигрантов, а только квалифицированных. Например, в Канаде напрямую написан список профессий, который им необходим. Если вы обладаете такой профессией, то Канада ждет вас.

Польша давно занимается такой же демографической политикой. У них растет экономика, им нужны рабочие руки, особенно высококвалифицированные кадры. При правом правительстве, которое официально не очень любит мигрантов, они на самом деле привлекают довольно много приезжих. Но облекают это в идею возвращения поляков на родину, привлечения культурно близких людей через «карты поляка».

И речь идет не о каких-то посудомойках или уборщиках, которыми пугают нас с экранов телевизоров: мол наш врач-онколог поедет в Польшу и будет работать там уборщиком. В первую очередь их интересуют компетенции. Их интересует, чтобы наш врач-онколог работал там именно врачом-онкологом. Который, возможно, будет согласен на чуть меньшую зарплату, чем врач из Европы, но гораздо большую, чем та, что он получает в Беларуси», – отметил Лев Львовский.

Может, белорусские власти тоже начнут привлекать идеологически-правильных работников из других стран вместо уехавших «несогласных»?

«Решение приехать в страну – это вопрос не про политику. Люди за границей не смотрят белорусское телевидение. Человек в другой стране думает: “я хочу переехать туда, где мне будет комфортно жить. Где милиция законопослушного человека не трогает. Где в домах есть постоянная подача воды. Где компании, если и закрываются, то потому что они разорились, а не потому что неосторожно высказывались”.

В ПВТ работает достаточно большое количество мигрантов, в основном, из Украины и других стран СНГ. Мы знаем, что многие айтишники – довольно аполитичные люди. Раньше их устраивала в первую очередь низкая стоимость жизни в Минске и стабильность, о которой всегда рассказывал Лукашенко. Но теперь, в ситуации острой нестабильности, довольно случайных и малопредсказуемых репрессий, ждать притока квалифицированных специалистов не приходится», — уверен экономист.



