Ушел из жизни белорусский живописец Валерий Шкарубо

Белорусский художник, заслуженный деятель искусств Валерий Шкарубо ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусском союзе художников.

— Сердце разрывается от этой потери. Валерий Шкарубо был человеком, которого все уважали и любили. Он умел общаться со всеми, был достаточно компромиссным в жизни, но бескомпромиссным в творчестве, — говорит первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович. — У него была своя тема, очень сложная манера письма. Он подолгу работал над картинами, выписывал каждую точечку, линию, из которых складывались потрясающие белорусские пейзажи. Он любил такие мотивы, как дорога, озеро, камыши… Был влюблен в белорусскую природу, хорошо ее чувствовал, и его техника живописи, которой больше никто не владеет в Беларуси, помогала показать ее тонкость, красоту.

В. Шкарубо писал в основном пейзажи, в которых Беларусь предстает загадочной и прекрасной. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея. В 2015 г. в Борисовской центральной библиотеке (художник родом из Борисова) открылась Галерея Валерия Шкарубо, где представлены более 30 его картин.

— Валерий не очень любил продавать свои работы, считал, что они должны служить людям — быть в музеях, галереях, квартирах, — отмечает Н. Шарангович. — Здорово, что он при жизни успел открыть свою галерею. Очень важно, чтобы художника помнили и чтобы его работы где-то хранились.

У В. Шкарубо было много творческих планов. Он активно участвовал в выставках, в том числе международных. Одну из своих последних картин лично предоставил для I триеннале живописи, графики и скульптуры Vivat Vita, что откроется в рамках фестиваля изобразительного искусства 19 ноября во Дворце искусства.

В. Шкарубо имеет звание «Почетный гражданин Минской области». Был награжден орденом Франциска Скорины. Ранее, в 2008-м, получил медаль Франциска Скорины, а в 2002-м — Государственную премию Республики Беларусь за цикл картин «Извечное».

Справочно

В. Шкарубо родился 10 декабря 1957 г. В 1981-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1989 г. — член Белорусского союза художников.



