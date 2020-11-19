Тихановская в Нидерландах: королевство готово помогать гражданскому обществу Беларуси

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, находясь с визитом в Нидерландах, встретилась с премьер-министром страны Марком Рютте. Подробности сообщила ее пресс-служба.

В разговоре с Марком Рютте Тихановская заявила, что для народа Беларуси очень важно, чтобы дела о нарушении прав человека были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Она также сообщила о создании центра универсальной юрисдикции в Вильнюсе, который будет заниматься сбором данных о преступлениях белорусского режима против мирных граждан.

На встрече были обсуждены экономические санкции против предприятий, связанных с Александром Лукашенко. Вопрос введения таких санкций рассматривается ЕС.

Тихановская рассказала Марку Рютте про убийство Романа Бондаренко, а также про репрессии в отношении активных дворовых и районных сообществ. Она сказала, что белорусы нуждаются в помощи мирового сообщества, а также заверила собеседника, что белорусский протест не имеет антироссийской направленности.

Тихановская поведала собеседнику о судьбе политзаключенных, которых в Беларуси более 120. Она отметила, что при этом в стране не возбуждено ни одного уголовного дела о насилии в отношении протестующих.

Рютте выразил свое восхищение белорусским народом и заявил, что Нидерланды будут продолжать помогать белорусам. Королевство уже выделило 1,6 миллиона долларов на поддержку гражданского общества.



