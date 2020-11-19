СМИ: Главы МИД стран ЕС договорились о разработке третьего пакета санкций по Беларуси

На проходящей в четверг неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС достигнута договоренность о разработке очередного пакета ограничительных мер по Беларуси, сообщил журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем Twitter, пишет TUT.BY.

«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.

По его информации, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

Напомним, первый пакет санкций был принят 2 октября. ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В обновленный список вошли помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.



