Сергей Лепин: «От своих слов не отказываюсь, но это моя личная позиция»

Как в православной и католической церкви отнеслись к угрозам Лукашенко.

Накануне официальный лидер дал поручение главе администрации Игорю Сергеенко и генпрокурору разобраться с «известными деятелями», которые осудили разрушение народных мемориалов убитому Роману Бондаренко.

Представители двух самых многочисленных конфессий категорически высказались по поводу произошедшего.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин назвал разрушение мемориалов «глумлением», а викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий «попыткой уничтожить весь благородный, чистый, свет, который есть у нашего народа».

Корреспондент «Салідарнасці» дозвонилась Сергею Лепину.

— Я пока не хочу это комментировать. Будем смотреть, как будут дальше развиваться события и молиться, — сказал священник.

Он подчеркнул, что говорил не от лица всей БПЦ, а от себя лично:

— Речь не о православной церкви, а обо мне. Это мое личное высказывание, оно совсем не похоже на официальное заявление. Но от своих слов я не отказываюсь и готов ответить за них, если спросят.

Католики всецело готовы поддержать позицию своего бискупа.

— Мы нашего бискупа (Юрия Кособуцкого) не оставим. Наша позиция неизменна, он призывает к правде и справедливости, что делаем и все мы. Просто он более публичный человек. Другие священники говорят то же самое. Если понадобится и спросят, то мы готовы ответить за его слова, — заверил «Салiдарнасць» пресс-секретарь Конференции Католических Епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.

В среду в сети появилось обращение верующих всех христианских конфессий Беларуси.

— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь, — говорится в заявлении.

Христиане, подписавшие обращение, решительно осудили действия силовиков и поддержали народные требования.

— Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране, — уверены подписавшие обращение, которых уже более тысячи человек.



