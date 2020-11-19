Сборная Беларуси без путевок в дивизион “В” Лиги наций и плей-офф ЧМ-2022. Вместо этого — боевая концовка матча с албанцами

В этом году белорусы проиграли очень много.

Сборная Беларуси закрыла футбольный 2020-й.

Если без лирики, главные результаты следующие: 1) белорусы, пропустив уже на 7-й минуте, проиграли грузинам и упустили шанс всей жизни сразиться в Минске с македонцами за путевку на EURO’2020; 2) белорусы финишировали вторыми в группе Лиги наций и упустили возможность перебраться из Лиги “С” в Лигу “В”, а также претендовать на пропуск в плей-офф ЧМ-2022.

Решающие матчи — с грузинами и албанцами — команда Михаила Мархеля провела немного по-разному. С грузинами ничего толком и не создали за всю встречу, с албанцами все-таки включились, но пропустив к тому времени дважды.

В сущности, белорусы еще раз прогнали румынский сценарий. В Плоешти взялись за ум только после часа игры, получив в свои ворота пять мячей. В Тиране — чуть пораньше. В обоих случаях выглядели крайне уныло, пока не загоняли себя в безвыходное положение. В этот вечер, например, ни разу не пробили по воротам Бериши, пока хозяева не забили столько, чтобы ослабить хватку у своей штрафной. Албанцы не оставляли и клочка пространства, чтобы в белорусскую голову прокралась мысль попытаться пробить…



Можно, конечно, отметить боевой дух команды. После финального свистка гости даже устроили стычку с хозяевами, продемонстрировав на все страны, закупившие трансляцию, что белорусы по-настоящему завелись и им не все равно. Но давайте откровенно: роль Мюнхгаузена, каждый раз героически тянущего себя за волосы из болота, довольно сомнительна. Хотя, конечно, после об этом можно с успехом рассказывать за столом или на рыбалке: на последних минутах албанцы вжались в штрафную, играли на отбой, а если бы не заблокированный удар Скавыша, так… Можно лишь посочувствовать.

Белорусы ведь и второй тайм выиграли. А главный тренер своевременно в перерыве внес корректировку, заменив Бордачева на Печенина. Бордачев в первом тайме много проваливался, и голы, влетевшие в ворота Хаткевича, не в последнюю очередь на его совести. Во второй половине албанцы уже не забивали. (Если не акцентировать внимание на том, что забивать нужно было уже белорусам.)

В общем, белорусы проиграли албанцам не так безоговорочно, как в Минске пару месяцев назад. Можно не просто развести руками, а отметить настырность в концовке, эмоции, положительную динамику, завести разговор про омоложение, которое безусловно идет. Вышел в конце концов Печенин вместо Бордачева — чем не символ?..

Но остается от всех этих разговоров привкус какой-то мюнхгаузенщины. Ведь если без лирики, то со сборной не случилось ничего выдающегося: белорусы снова никуда не вышли и довольно уверенно выпустили из рук все свои возможности. Таблица никогда не врет.

7 декабря жеребьевка основного отбора ЧМ-2022. На ней белорусы узнают своих соперников, сила которых снова заставит разводить руками. Последний раз в этом году.

АЛБАНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 3:2

ТИРАНА. Стадион “Эйр Албания”. Начало в 18.00.

АЛБАНИЯ: Бериша — Исмайли, Весели, Джимшити, Дока — Мемола, Гьясула, Мемушай (Селахи, 64) — Манай (Узуни, 71), Цикалеши (Балай, 64), Лячи (Рамадани, 92+).

Запасные: Сельмани, Ходжа, Чепеле, Калаку, Исмаильгеци, Сефери.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Юзепчук — Стасевич (к), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский (Лаптев, 77), Эбонг — Скавыш (В.Климович, 86), Лисакович (Антилевский, 77).

Запасные: Игнатович, Чичкан, Хадаркевич, Наумов, Бегунов, Хачатурян, Бахар.

ГОЛЫ: 1:0 — Цикалеши (19). 2:0 — Цикалеши (27-п). 2:1 — Скавыш (35). 3:1 — Манай (44). 3:2 — Эбонг (80).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бордачев (32), Гьясула (83), Лисакович (87), Стасевич (88), Узуни (93+).

ЛИГА С, группа 4: Албания — 11 очков (6 матчей), БЕЛАРУСЬ — 10 (6), Литва — 8 (6), Казахстан — 4 (6).

Фото: БФФ



