Передано в суд дело в отношении жителя Барановичей, пытавшегося изнасиловать девочку-подростка

Барановичская межрайонная прокуратура передала в суд дело по факту покушения на изнасилование несовершеннолетней девочки, возбужденное в отношении 48-летнего жителя города Барановичи.

Согласно материалам дела, в конце июля мужчина на своем автомобиле ехал по одной из деревень Барановичского района. Увидев стоящих у дороги девочек, он попросил их помочь ему проверить автомобиль: сесть за руль и понажимать на педали.

Старшая из девочек согласилась помочь водителю. Затем горожанин предложил 14-летней девочке помочь проверить автомобиль в действии, то есть немного проехать в машине вместе с ним, а затем опять сесть за руль. Не заподозрившая ничего плохого девочка согласилась и на это предложение.

Доехав до ближайшего лесного массива, мужчина усадил девочку за руль и вышел из машины, якобы для проверки работы двигателя. А затем откинул спинку водительского сиденья, после чего снял с непонимающей, что происходит, и находящейся в состоянии шока девочки одежду и попытался совершить с ней половой акт. К счастью, самого страшного не произошло: вторая девочка рассказала о том, что произошло, родителям, которые успели доехать до леса и оттащить насильника. Они же вызвали на место происшествия сотрудников милиции.

– В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый с целью удовлетворения половой страсти попытался вступить с заведомо несовершеннолетней в половое сношение вопреки ее воле, – рассказал «Нашему краю» стажер на должности помощника межрайонного прокурора Дмитрий Сацук. – Также установлено, что несовершеннолетняя находилась в беспомощном состоянии, то есть испытывала сильный психоэмоциональный стресс, шок от происходящего. Кроме того, она не в полной мере понимала характер совершенных в отношении ее действий в силу отсутствия соответствующего социального опыта, что не позволило ей дать обвиняемому отпор.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 (покушение на преступление) и части 2 статьи 166 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

До суда мужчина находился под стражей. Горожанин, обвиняемый в преступлении, женат, имеет постоянное место работы, с высшим образованием. Ранее он уже совершал подобное преступление, однако судимость снята и погашена за давностью лет.

Отметим, что Уголовным кодексом за подобные преступления предусмотрен лишь один вид наказания – лишение свободы на срок от пяти до тринадцати лет.



