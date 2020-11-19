Новые ставки утилизационного сбора вводятся в Беларуси с 1 января

С 1 января 2021 года в Беларуси вводятся новые ставки утилизационного сбора, а также будет действовать уточненный перечень видов и категорий транспортных средств, которые облагаются таким сбором, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Нововведения закреплены в постановлении Совета Министров от 16 ноября 2020 года № 647. В частности, документ определяет размер ставок утилизационного сбора для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, от трех до семи лет и свыше семи лет. На текущий момент ставки определены для автомобилей, с даты выпуска которых прошло не более трех и свыше трех лет.

Так, размер ставки утилизационного сбора для ТС с двигателями до 1 тыс. куб. см и не старше трех лет составит 1 652,2 руб., для автомобилей с указанным объемом двигателя и возрастом от трех до семи лет — 5 771,7, для аналогичных авто старше семи лет — 8 657,6.

Ставка для машин с двигателями от 1 тыс. до 2 тыс. куб. см варьируется в пределах 6 115,2–13 492,7 руб., с двигателем от 2 тыс. до 3 тыс. куб. см — от 9 652,7 до 26 332,1 руб., с двигателем от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см — от 8 898,6 до 46 554,8 руб., для автомобилей с двигателем более 3,5 тыс. куб. см — от 15 253,7 до 57 188,9 руб.

В отношении авто с электродвигателями с 1 января 2021 года будут действовать следующие размеры ставок: для машин возрастом до трех лет — 544,5 руб., для авто от трех до семи лет и старше семи лет предусмотрена единая ставка — 816,7 руб. Аналогичные ставки определены для ввозимых физлицами для личного пользования автомобилей до трех лет и от трех до семи лет. Для транспортных средств старше семи лет ставка составит 1 225,1 руб.



