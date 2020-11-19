Культура, МИД, МВД, статистика — Лукашенко меняет кадры на актуальных направлениях

Александр Лукашенко 19 ноября произвел кадровые назначения. Они коснулись силовых структур, дипломатического корпуса, Министерства культуры, Белстата, сообщило БелТА.

Министром культуры назначен Анатолий Маркевич.

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя – начальника милиции общественной безопасности. До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции. Лукашенко пояснил такое решение тем, что теперь общественной безопасности будет отводиться первостепенная роль.

Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками.

Андрей Любимов, первый заместитель начальника ГУВД Минского горисполкома – начальник криминальной милиции, переведен в Витебск. Там он займет должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Елена Кухаревич будет первым заместителем председателя Национального статистического комитета. До настоящего времени она занимала должность зампредседателя комитета. На ее место назначена Наталья Тарасюк, которая до этого была начальником главного статистического управления Минска.



