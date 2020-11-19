Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 19 ноября выздоровели и выписаны 99584 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 119390 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1382 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2977802 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1074 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 56341231 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1351237 человек.



