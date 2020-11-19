Эстония призвала ввести санкции против предприятий ЕС, поддерживающих “режим Лукашенко”

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести дополнительные санкции в отношении властей Беларуси и дополнить санкционный список предприятиями ЕС, поддерживающими “режим Лукашенко”, сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе МИД Эстонии.

“Необходимо прореагировать на смерть 31-летнего Романа Бондаренко, потерявшего на минувшей неделе жизнь в результате жестких действий сил безопасности Беларуси. Виновных в этой трагедии необходимо привлечь к ответственности, и мы призываем государства ЕС установить дополнительные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Предприятия, поддерживающие режим Лукашенко, следует добавить в санкционный список”, – заявил Рейнсалу на неофициальной онлайн-встрече глав МИД ЕС в четверг.

По его словам, напряженная обстановка в Беларуси длится уже более ста дней, и давление властей на мирных протестующих стало более жестким.

В связи с этим Эстония совместно с Бельгией, Германией, Францией и Великобританией подняла на минувшей неделе вопрос об итогах выборов в Беларуси в Совете безопасности ООН, отметил Рейнсалу.



