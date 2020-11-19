Эксперты ООН призывают к расследованию насилия в отношении протестующих в Беларуси

Эксперты ООН по правам человека заявили сегодня, что они серьезно обеспокоены ростом количества сообщений о массовых задержаниях, запугивании и пытках, и призвали власти Беларуси провести быстрое, независимое и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и незаконных ответных действий в адрес мирный протестующих, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

“Я решительно осуждаю крупномасштабные нарушения прав на мирные собрания, свободу мнений и их выражения, а также права на участие в ведении государственных дел со стороны правительства Беларуси”, – заявила Анаис Марин, Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. “Права мирных демонстрантов, правозащитников, представителей гражданского общества и журналистов остаются незащищенными от несоразмерно жестоких и явно незаконных действий сил безопасности”.

В сообщении отмечается, что 15 ноября в Минске и по всей стране было задержано не менее 1200 мирных демонстрантов. В столице силы безопасности применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против мирных демонстрантов на территории, получившей название «Площадь перемен».

По словам экспертов, пытки и жестокое обращение с участниками мирных протестов стали обычным явлением после президентских выборов 9 августа. «Эти нарушения сопровождаются безнаказанностью, проистекающей из нежелания властей проводить надлежащие уголовные расследования по заявлениям о пытках, в то время как некоторые адвокаты говорят, что им было отказано в полном доступе к своим клиентам», – заявили эксперты, с обеспокоенностью отметив, что вместо этого власти быстро возбуждают уголовные дела против мирных демонстрантов и правозащитников.

Среди задержанных 15–16 ноября не менее 25 были журналистами. Двадцать один человек по-прежнему находится под стражей под административным арестом или ожидает суда. «Журналисты и другие наблюдатели играют существенную роль в привлечении к ответственности, и их задержание является опасным сигналом безнаказанности», – заявили эксперты. «И в ответ на их усилия по осуждению этих хорошо задокументированных нарушений правозащитники продолжают подвергаться преследованиям, запугиваниям и задержаниям», – отмечают они.

«Власти должны провести быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование законности действий сотрудников полиции», – сказали эксперты, добавив, что «любое нарушение абсолютного и не допускающего отступлений запрета на пытки и другое жестокое обращение должно преследоваться и наказываться. Запрет на пытки не может быть приостановлен или ограничен ни при каких обстоятельствах».

Специальные докладчики призвали белорусские власти обеспечить, чтобы все мирные демонстранты, представители гражданского общества, а также журналисты, задержанные за законное осуществление своих прав человека, были незамедлительно освобождены и имели возможность оспорить предъявленные им обвинения.

«Беларусь должна обеспечить верховенство закона в своей судебной системе и незамедлительно прекратить репрессии против собственного народа», – заявила Анаис Марин, подтвердив свои заявления от 13 августа и 1 сентября, призывающие власти полностью соблюдать основные гарантии прав человека.



