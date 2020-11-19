Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, опередив главу Facebook Марка Цукерберга.

Акции Tesla выросли в среду на 10%, в результате состояние Маска увеличилось на 10,2 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 120 млрд долларов. Четвертое место с состоянием 103 млрд долларов теперь занимает Марк Цукерберг. На пятой строчке с 103 млрд долларов расположился гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.

49-летний Маск уступает лишь двум бизнесменам из США. Вторую строчку рейтинг Bloomberg занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс (128 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 183 млрд долларов.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.



