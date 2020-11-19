«Гражданская война может быть неминуема». Разговор Натальи Кочановой с чиновниками

В Новополоцке 18 ноября председатель Совета Республики Наталья Кочанова

встретилась с активом Новополоцка и Полоцкого района. На встрече были депутаты из городов-соседей, местные чиновники. Вначале Кочанова рассказала им о ситуации в стране, затем отвечала на вопросы. В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись встречи, которая длилась около двух часов. Выбрали самые интересные моменты.

О стране до выборов

— Хочу вам, как своим землякам, из первоисточника рассказать об общественно-политической ситуации в стране, — обратилась к чиновникам уроженка Полоцка Наталья Кочанова. — Конечно, все сейчас сконцентрировалось в Минске. Но оснований для того, чтобы разрушить нашу страну, не было никаких. Я думаю, вы в этом не сомневаетесь, как никогда не сомневалась и я. [У нас] нормально развивающаяся страна. Да, не очень богатая, да, без определенных ресурсов, но со своим курсом, своей стратегией. И главное в этой работе всегда, как говорит президент, — это люди, люди, люди. А как складывается ситуация на местах, зависит от нас — от каждого начальника. И что сегодня было плохого в нашей стране, что мы делали не так? Мы все делали так. Но это не устраивало многих других, которые видели, что сегодня надо попробовать «цветные революции». Вы видите, какая пошла волна этих «цветных революций» [в других странах]. И она пришла и к нам, в Беларусь.

О «вакханалии» во время сбора подписей за кандидатов

По мнению Натальи Качановой, во время сбора подписей за кандидатов в президенты в Беларуси «началась вакханалия»:

— Я тогда была в разных регионах нашей страны, встречалась с разными людьми. Они это [эти разговоры] записывали, выбрасывали [в интернет]. Собственно, как [выбрасывают записи] и сейчас. Я очень популярна, как оказалось (смеется). Где я ни говорю — все потом появляется в интернете. Я надеюсь, вы тут не пишете [этот разговор]? Но даже если пишете, не страшно. И на этих встречах от оппонентов власти я не услышала ничего толкового, что сегодня у нас плохо и что нужно делать власти, чтобы им было хорошо. Хотя я и на «Нафтан» приезжала, и на «Пинскдрев», и на МАЗ, и где я только не была. А когда начался сбор подписей — [началась] настоящая вакханалия: гнобили власть, президента, [посыпались] угрозы, оскорбления.

О выборах и вечере 9 августа

На выборах, считает Кочанова, «не было другой нормальной кандидатуры, которая могла бы конкурировать с действующим президентом».

Вечером в день выборов, 9 августа, около половины девятого Кочанова, говорит, сама ехала по проспекту Победителей и наблюдала, с ее слов, такую картину:

— Уже неслась разъяренная толпа молодчиков, по-другому не назову, и кричала: «Жыве Беларусь!». Они уже неслись! Ни итогов выборов еще не было, ни информации, кто победил, ни цифр. Никому эти итоги не нужны были, потому что разъяренная толпа в Минске уже была с заточками, с арматурой. Они уже пришли устраивать переворот. Понятно, там задействовали массу кукловоды, которые сегодня этим кукловодят. И если бы в ту ночь чуть-чуть спасовала власть, то неизвестно, что сегодня было бы в стране. И Euronews показывал абсолютную правду: стоят три омоновца, а эти разъяренные [демонстранты] снимают рубахи и кидаются на них с битами. Но не удался, не удался [переворот].

О жертвах насилия

— Потом [люди] начали выходить на мирные акции. [Появились] побитые, избитые, начали придумывать фейки. В этот период все опешили. Я иногда закрывала глаза и не могла поверить, что я — в Беларуси, в своей стране. Я не могла этого представить! Я встречалась с людьми, но нигде мне никто не сказал: надо власть менять. Или хотя бы записочку [об этом] написал. И когда это началось — избитые, изнасилованные, я звоню Каранику (бывший министр здравоохранения, сейчас губернатор Гродненщины Владимир Караник. — Прим. TUT.BY). «Владимир Степанович, есть изнасилованные?» — «Ни одного случая». Нет этих фактов, нет! Ну, конечно, по заднице кто-то получил, это понятно. Но потом, когда Следственный комитет начал разбираться — там фейков больше, чем надо. Там придумано просто. Это все делают интернет-ресурсы, телеграм-каналы. Такая ложь, просто откровенная ложь льется.

О мирных маршах

— Начали на мирные акции выходить — с цветочками. А кто выходит? Ваши дети выходят, товарищи. В прямом и переносном смысле. Вроде, кажется, мирная акция. Но в этой их мирной акции всегда найдется провокатор. Выходит молодежь. Все такие успешные, хорошие. Но что-то им не нравится в нашей стране! Потом [стали выходить] пенсионеры, потом — ветераны. Всякую ерунду придумывали. А нормальные, законопослушные люди сидели и сидят дома и думают: «Господи, что происходит?».

Протестные настроения в минских микрорайонах, по наблюдениям Кочановой, наиболее сильны там, «где самое элитное жилье, где очень большая коммерческая стоимость».

— Там ни я, ни вы тем более никогда не построите себе квартиру, — заявила Наталья Кочанова полоцким и новополоцким чиновникам.

О Романе Бондаренко

— Сейчас наступила радикализация [протестов]. Сейчас они просто обнаглели настолько, что уже не просто перемычки на рельсы кладут, а какой-то экран перекрыли, который делает перевод рельсов, то есть чтобы поезд с них сошел.

Этот случай с этим Бондаренко. Сам ведь выскочил [во двор]. То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый (речь об информации и документах от врачей БСМП. — Прим. TUT.BY). Но следствие дальше разберется. Но вы видели, как его [Бондаренко] подняли? Мемориал! А сколько пьяных [в целом в стране] бьются? Каждый день такие гибнут. А они [протестующие] устраивают панихиды. Правильно президент сказал: зачистить город! Вывезли все [цветы, свечи, лампады] спокойно, поставили на кладбище. Привезут его [Романа Бондаренко], похоронят — пожалуйста, цветочки, которые [в его память] принесли. Но чтобы вы понимали, в течение часа там [15 ноября во дворе на “Площади перемен”] уже было около тысячи человек. И все уже с цветами и лампадками! Как такое может быть? Вот умер человек, думаешь, где цветочек купить — для этого надо время. А тут — очень быстро [во дворе собрались]! Сценарии разрабатывают великолепные!

Об омоновцах

— Вот эта радикализация. Вы что думаете, можно омоновцу в лицо плевать, можно его обзывать? А он тоже чей-то ребенок, сын, муж. Он по долгу службы там [на акциях протеста], а тебя какая буря туда гонит? Ты хочешь высказать свое мнение — иди на диалоговую площадку. Сегодня, к слову сказать, в ОМОН — очередь ребят. Вот молодцы! Я просто перед ними преклоняюсь. И ушли оттуда единицы. И омоновцы еще больше сплотились, потому что стали их гнобить.



О ситуации в стране сейчас

— Мы отошли от пропасти, но не ушли от той ситуации, которая может нас настигнуть. Гражданская война может быть неминуема. В этом вы можете не сомневаться. Я не могу молчать, пусть меня убьют, но я никогда не буду предателем тех людей, которые отстояли свободу и независимость 75 лет назад, которые построили нашу Беларусь. А сейчас всем плохо. Ну как так? Мы все, вы все, СМИ должны говорить людям, должны встречаться [с людьми]. В противном случае разорвут страну.

Ситуация непростая, но управляемая. Потому что, поверьте, нас большинство. А это кучка [протестующих] — мы не можем с ними как-то договориться. Стали отчислять студентов. И правильно, что стали отчислять. Кто-то [на акции протеста] по дурости попал. Но другой же начинает воздействовать на первокурсников!

Советы чиновникам, как работать дальше

— Будьте внимательны, аккуратны, работайте с людьми — и победа будет за нами! Мы в этом нисколько не сомневаемся, потому что нам не стыдно перед людьми. Власть ничего не сделала, чтобы ей стыдиться и бояться народа. И укусить им нас не за что. Конечно, они [протестующие] рассчитывали на блицкриг — и всё, сразу всё повалилось. Не получилось, поэтому сейчас они радикализировались. Они начинают лезть, и лезть серьезно. Их осталось не так много, но они есть. Поэтому надо быть очень внимательными. Надо работать на своих предприятиях, учреждениях и организациях и делать все, чтобы не давать им повода дискредитировать нашу власть. Обязательно работать и на телевидении, и в газетах. Надо, чтобы новые лица появлялись, чтобы люди видели [работу власти].

Я сейчас хочу достучаться до каждого, сказать: «Люди, остановитесь!». Иначе будет война. Она неминуема, если мы сегодня не примирим наших людей, которых выставляют как пушечное мясо. Вот их [оппонентов власти] предложения — остановить предприятия, снять вклады. Это нормальные люди? Давайте остановим «Нафтан». И где будут люди работать?

«Будучи инженером в „Водоканале“, я была счастливейшим человеком»

На встрече с земляками Наталья Кочанова вспомнила и некоторые моменты в своей трудовой биографии:

— Будучи инженером в «Водоканале», я была счастливейшим человеком. Даже несмотря на то, что я трусы делила по талонам, будучи председателем профсоюзного комитета.

Кочанова призналась, что у чиновников и у нее самой также — большая загрузка на работе.

— Что, сегодня в вертикали работать легко? Или нам? У меня жизни нет. Но я не уйду, пока мне не скажет президент, мол, ты свободна. И буду с ним до конца. Говорю это везде. Хоть сегодня многие стыдятся. А я не стыжусь. Мне не стыдно ни за один день своей жизни: сколько работала — столько работала для людей.

Я вам передаю благодарность Александра Григорьевича — вертикаль и силовики выстояли. Вы молодцы просто!

Кочанова говорит, что близкие ее поддерживают:

— Я благодарю Бога, что у меня в семье все со мной [идейно]. А есть же и такие [семьи], которые и на этой почве разошлись.

Наталья Кочанова также рассказала землякам, что у нее был коронавирус:

— Я переболела этой болезнью. И у меня дома переболели. Я знаю, как она протекает. И я глубоко в теме, потому что продолжаю курировать лечение этой болезни.



