Чемпионка мира по легкой атлетике лишилась работы из-за своей позиции

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова сообщила в своем Instagram, что лишилась работы (в РЦОП). Несмотря на то, что ранее она отозвала свою подпись под письмом спортсменов к власти, сообщает TUT.BY.



— Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно… но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели, — написала Арзамасова.

Ранее Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям. Вот что она тогда сказала:

— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере. […] Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги».

При этом я даже более чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции, — сказала тогда легкоатлетка.

Так и произошло.



