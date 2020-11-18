Высокорентабельные предприятия отдадут часть прибыли государству

Согласно постановлению Совмина № 652, высокорентабельные предприятии должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2020 года.

Согласно указу, средства обязаны перечислить 47 предприятий. В общей сложности по итогам работы в первом полугодии в фонд будет перечислено более 35,7 млн рублей.

Самые большие взносы у ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (26,48 млн рублей), Белорусская универсальная товарная биржа (1,73 млн рублей), ОАО «Минский завод игристых вин» (1,58 млн), «БелГИЭ» (1,29 млн рублей), Национальный центр обмена трафиков (1 млн рублей).

Средства должны быть перечислены в фонд в ноябре-декабре 2020 года равными долями, не позднее 25 числа месяца.



