В Москве скончался режиссер Роман Виктюк

Театральный режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни в Москве, передает ТАСС. О причинах пока не сообщается.

Соотвествующее сообщение появилось на странице Театра Романа Виктюка в соцсети “ВКонтакте”. “Роман Виктюк – не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни”, – сказано в сообщении.

В прошлом месяце артист попал в больницу с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк – театральный режиссер, на счету у которого более 250 спектаклей, народный артист России и Украины.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове, окончил актерский факультет РАТИ-ГИТИС.

Ставить спектакли режиссер начал с 1970-х годов. Самый известный свой спектакль – “Служанки” – он поставил в 1988 году на сцене театра “Сатирикон”. Через три года спектаклем “М. Баттерфляй” открылся Театр Романа Виктюка.

Он работал в московских театрах им. Моссовета, Вахтангова, МХАТ им. Горького, а также в театрах Львова, Вильнюса.



