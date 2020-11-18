Тихановскую в Швеции встречали как национального лидера

Сегодня Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, встретилась со спикером шведского парламента и лидерами МИД Швеции, сообщает ее пресс-служба.

Она призвала Швецию переориентировать программы финансовой помощи, чтобы они поступали не режиму Лукашенко, а гражданскому обществу. Речь идет о 24 миллионах евро, которые планируется направить на помощь бастующим рабочим, журналистам, активистам, правозащитникам и всем инициативам, которые борются за свободу Беларуси.

На встрече со шведскими парламентариями Тихановская обсудила поддержку среднесрочной программы стабилизации перед новыми выборами в Беларуси. Эта программа – до 150 миллионов евро – включает в себя помощь малому бизнесу, рабочим, студентам и всем, кто подвергся репрессиям.

Шведские депутаты обещали поддержку в вопросе отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси и давления на компании, которые продолжают сотрудничество с предприятиями, репрессирующими бастующих.

Светлана Тихановская сообщила, что призвала ЕС ввести санкции, в том числе экономические, против предприятий, связанных с Лукашенко. Завтра ЕС будет рассматривать этот вопрос. Она отметила, что помощь гражданскому обществу Беларуси, как и санкции, это очень срочные вопросы: «Каждый день промедления – это десятки избитых, раненых и, возможно, убитых. Мы рассчитываем на единогласную позицию всех стран, для которых важны права человека и демократия».

Кроме того, Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Они обсудили события на “Беларуськалии” и “Гродно-Азоте”. Лёвен – один из лидеров профсоюзного движения Европы, он несколько раз бывал в Беларуси и сотрудничал с местными профсоюзами. Для него очень важно поддержать бастующих.

Тихановская рассказала о ситуации в Новой Боровой с перекрытием воды и отопления. Она назвала это государственным террором и призвала Швецию отреагировать на преступления против человечности и ввести новые санкции. Тихановская и Лёвен также обсудили убийство Романа Бондаренко, уничтожение мемориала в его честь и возможную роль послов дипмиссий, которые остаются в Беларуси, – как они могут помочь и предупредить подобные действия режима.

Поскольку Лёвен – большой фанат хоккея, для него заняться вопросом отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Минска – дело чести.

Лёвен выразил восхищение упорством белорусского народа и встречал Светлану Тихановскую как национального лидера.



