Тихановская в Швеции: белорусские проблемы обсуждаются на высшем уровне

Светлана Тихановская, кандидат на пост президента Беларуси, находится с визитом в Стокгольме. Накануне она встретилась с главой МИДа Швеции Анн Линде, лидером оппозиции Ульфом Кристенсоном, шведскими НГО и белорусской диаспорой, сообщила ее пресс-служба.

Во время встречи с Анн Линде Тихановская призвала Швецию поддержать санкции в отношении людей, осуществляющих фальсификации и репрессии в Беларуси, компаний, связанных с Лукашенко, и государственных предприятий, увольняющих рабочих за забастовки.

Ожидается, что уже в четверг ЕС рассмотрит вопрос значительного расширения санкционного списка и оказания финансовой поддержки для белорусского гражданского общества. Речь может идти о выделении 24 миллионов евро помощи белорусскому обществу и 3,5 миллионов евро для независимых медиа и жертв репрессий.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, Швеция рассматривает возможность финансовой поддержки для студентов, журналистов, правозащитников и семей политзаключенных. Обсуждались возможности международного расследования преступлений против человечности в Беларуси, усиление роли Швеции для создания площадки для переговоров между представителями белорусского режима и демократического сообщества.

В интервью шведским СМИ Тихановская призвала европейские банки отказаться от сотрудничества с Беларусбанком и Белагропромбанком.

Сегодня Тихановская встречается со Стефаном Лёвеном, премьер-министром Швеции, и Карин Ямтин, генеральным директором Шведского агентства по сотрудничеству в области развития (SIDA).



