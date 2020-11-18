Сегодня белорусский бизнес думает только о том, как выжить

Белорусский бизнес сегодня попал под репрессии. Власти закрывают частные компании, подвергают их избыточному контролю. Эксперты предлагают в сложившейся ситуации консолидироваться и вместе заявлять о своей точке зрения.

Как отметили эксперты на Всемирной неделе предпринимательства в рамках дискуссионной панели «Бизнес во времена перемен и кризиса», сейчас в бизнесе превалируют пессимистические настроения. В основном они связаны с политическим кризисом в стране.

«Но не нужно забывать и о том, что мы находимся в условиях пандемии коронавируса. Десятки объектов закрылись из-за проблем с арендой. Сильно пострадали отрасли туризма, общественного питания. Многие не оправились из-за того, что им не была оказана поддержка», – заявил руководитель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

По словам директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, государственной поддержкой в рамках помощи частникам в ситуации с COVID-19 воспользовались лишь около 10% предприятий.

«Указы 143 и 178 по сути не сработали. Бизнес не видит в государстве того института поддержки в трудную минуту, который мог бы быть», – обратила внимание она.

«Сегодня основная цель у бизнеса – выжить, сохранить свой бизнес, капитал и, возможно, рабочие места», – считает Калинин.

Репрессии на бизнес

Эксперты отметили, что сегодня бизнесу приходится трудно. Те бизнесы, которые заявили о своей позиции по поводу происходящего в стране, сегодня подверглись репрессиям со стороны властей.

«Многие предприятия столкнулись с ухудшением морально-психологической климата и практически поиском работников, которые попадали на Окрестина. Радикализировались рабочие коллективы», – отметила Тарасевич.

«В Витебском регионе также определенные бизнесы попали под проверки, госконтроль. И мы понимаем, что эти проверки связаны с позицией руководителей, владельцев компаний по воду политической ситуации», – сказал директор общественного объединения «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» Витебской области Владимир Лукьянов.

Он подчеркнул, что сегодня у каждого бизнеса своя ситуация.

«Если мы говорим о промышленном и ряде других бизнесов, то они не могут перенести свои производства в другие страны в отличие от тех же айтишников», – пояснил он.

Какие проблемы у бизнеса?

Среди основных проблем, с которыми приходится сегодня сталкиваться бизнесу, Лукьянов назвал проблему доступа к финансам. Также серьзно сказались на компаниях, которые экспортируют свою продукцию за рубеж, имиджевые потери страны.

«Для кого-то стали проблемой закрытые границы. Мы ведь понимаем, что они закрыты не только из-за ковида, но и по причинам политическим, – отметил он.

По его словам, ситуация, которая сложилась сегодня, не разрулится быстро. Но белорусский бизнес так привык к разного рода сложностям, неприятностям, кризисам, что он сможет и здесь подстроиться, преодолеть и этот кризис, считает Владимир Лукьянов.

Жанна Тарасевич в свою очередь затронула тему создания в частных компаниях профсоюзов.

«Меня настораживает инициатива Александра Лукашенко создать профсоюзную организацию на каждом частном предприятии, а иначе – ликвидация. Это нарушение всяких норм и правил», – уверена она.

В связи с этим представитель бизнес-сообщества заявила об усилении уровня государственного регулирования на бизнес. По ее мнению, если сегодня бизнес не будет объединяться, не сможет консолидировать какую-то свою точку зрения, то завтра эти поползновения на бизнес со стороны власти будут более серьезными.

Главное – разрешить политический кризис

О влиянии политического кризиса на экономическую ситуацию в стране, рассказал управляющий партнер международной консалтинговой компании Civitta Даниэль Круцина. Он представил результаты проведенного опроса среди представителей бизнеса.

Согласно им, выяснилось, что после августовских событий крупные инвестиционные проекты в Беларуси отложены на длительный срок. Упал спрос на инвестиционные товары.

Экономист отметил, что упала лояльность к брендам, которые как-то связаны с государством. И спрос на товары, производимые на госпредприятиях, упал сильнее, чем на товары, производимые у частников.

«Ряд иностранных компаний также сообщил, что пока не закончится политический кризис, они не будут развивать белорусское направление. Еще некоторые заморозили свои проекты, и все это из-за политической обстановки», – заметил он.

В ходе опроса представителей компаний также выяснилось, что только для 20% бизнесов самый критический фактор в нынешнем кризисе – это коронавирус, более 40% указали на текущий политический кризис.

«Поэтому самый главный вопрос для восстановления белорусской экономики – это разрешение и политического кризиса в стране. Без этого ничего не будет», – подытожил специалист.



