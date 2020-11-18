“Поддержка сообщества медиков – это вопрос нашего с вами будущего”: Тихановская обратилась к белорусским врачам

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, обратилась со словами поддержки ко всем белорусским врачам, открыто выражающим свою гражданскую позицию.

«От врачей сегодня требуют «благонадежности». В глазах действующей власти благонадежность – это отсутствие сочувствия к белорусам, которых пытали.

Потом от них требовали молчания, а иначе задерживали и давали сутки ареста.

Теперь их увольняют. Страна полыхает от ковида, но власти легко расстаются с лучшими специалистами.

Терпение врачей лопнуло. Они требуют прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Иначе начнут увольняться или продолжать свой протест любыми доступными методами.

И когда власть опять скажет, что «врачи – вне политики», давайте напомним: пытки, фальсификации и репрессии против врачей – это тоже не политика. А поддержка сообщества медиков – это вопрос нашего с вами будущего», – говорится в обращении.



