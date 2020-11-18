Leroy Merlin поставила на паузу белорусский проект

Партнеры Leroy Merlin в Беларуси получают письма о приостановке на неопределенный срок открытия гипермаркета в Ждановичах.

ООО «Леруа Мерлен Бел», представляющее интересы DIY-ретейлера в нашей стране, поясняет, что заморозка белорусского проекта связана с коронакризисом и его финансовыми последствиями. Этот фактор изменил стратегические приоритеты ретейлера.

В частности, компания сосредоточится на развитии бизнеса в России и Казахстане.

Ранее сообщалось, что гипермаркет Leroy Merlin откроется в Минске в марте 2020 года. Такое обещание давал куратор белорусского проекта Leroy Merlin Кристоф Ру.

Однако к настоящему моменту на строительной площадке в Ждановичах готово только бетонное основание под «коробку» гипермаркета.

По бизнес-плану площадь торгового объекта должна была составить 10 тыс. кв. м, еще 2 тыс. кв. м отводилось под склад, под уличный павильон для отдела «Сад» резервировалась 1 тыс. кв. м. Компания уверенно заявляла, что цены в гипермаркете будут на 5% ниже, чем у конкурентов.

Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.



