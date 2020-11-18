Латушко предложил ЕС и России сформировать миссию высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси

Павел Латушко, член президиума Координационного совета, возглавляющий созданное 28 октября 2020 года Народное антикризисное управление (НАУ), направил обращения к председателю Европарламента Давид-Мария Сассоли и Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о конкретных действиях, способствующих разрешению внутриполитического кризиса в Беларуси.

Исходя из доклада ОБСЕ в рамках “Московского механизма” и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать миссию высокого уровня, которая содействовала бы разрешению кризиса в Беларуси.

По мнению НАУ, в данную миссию важно включить высоких представителей ЕС и России. Участие Российской Федерации в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране.

Цель данной миссии – содействовать реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий, привлечения к ответственности виновных, освобождения политических заключенных и проведения новых демократических выборов.

Павел Латушко подчеркнул невиданные по масштабу и жестокости со стороны силового аппарата репрессии в отношении белорусов, что не оставляет равнодушной ни российскую, ни европейскую общественность.



