Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 18 ноября выздоровели и выписаны 98318 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 118008 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1309 больше, чем днем ранее. Всего проведен 2947761 тест.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 55645915 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1338668 человек.



