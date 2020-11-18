«Это не только нарушение законов, но и тяжкий грех». Христиане Беларуси подписывают открытое письмо

— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь, — отмечают авторы открытого обращения, сообщает TUT.BY.



В письме они осуждают насилие. Говорят, что «молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».

— Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость, — отмечают подписавшиеся. — Поддерживать незаконные действия властей безнравственно.

В документе они обращаются к представителям госорганов и просят «сделать все от вас зависящее, чтобы»:

остановить насилие в отношении граждан Беларуси, которые мирно выражают свое мнение о ситуации в стране;

восстановить законность. Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь;

в кратчайшие сроки провести новые выборы, которые бы соответствовали международным демократическим стандартам.

— Уверены, что выполнение этих требований снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие, — отмечают авторы письма.



