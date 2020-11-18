Fitch изменило прогноз 5 белорусских банков на “негативный”

Международное рейтинговое агентство ранее поступило аналогичным образом с суверенным рейтингом Беларуси, сославшись на возрастающие риски в связи с политическим кризисом в стране.

Прогноз в отношении пяти белорусских банков изменен со “стабильного” на “негативный”, при этом подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне “B”, сообщили в пресс-службе Fitch Ratings, передает Sputnik.

Международное рейтинговое агентство пересмотрело рейтинги следующих банков:

– Беларусбанк

– Белинвестбанк

– ОАО “Банк развития Республики Беларусь”

– БПС-Сбербанк

– Банк БелВЭБ

Ранее аналитики агентства подобным образом пересмотрели долгосрочный рейтинг Беларуси, в котором констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике.

“Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политической нестабильности в Беларуси после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности”, – говорится в сообщении агентства.

При этом в Fitch отметили, что ожидают в случае ухудшения положения в БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, что им на помощь придут материнские организации из России, которые предоставят доступ к капиталу.