Евровидение 2021: новой жеребьевки полуфиналов не будет

В 2020 году международный музыкальный конкурс не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Организаторы Евровидения 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса. Новой жеребьевки, планировавшейся на январь 2021 года, не будет, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Евровидения.

“Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году”, – отметили организаторы.

В референтной группе подчеркнули, что принятое решение “имеет смысл” как для участников, так и для зрителей, купивших билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.

Известно, что в первом полуфинале (18 мая 2021 года) выступят исполнители из Германии, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Белоруссии, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии. Во втором полуфинале (21 мая 2021 года) на сцену выйдут артисты из Франции, Испании, Великобритании, Австрии, Молдавии, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.



