Белорусская промышленность получила в 5 раз больше убытков

Статорганы подбили финансовые итоги работы флагманов промышленности Беларуси. Результаты крупных и средних предприятий откровенно не радуют, пишут banki24.by.

За 10 месяцев промышленное производство в Беларуси сократилось на 1,2%. При этом запасы готовой продукции в промышленности остаются на рекордных уровнях за пятилетие.

На 1 ноября на складах пылилась готовая продукция на 5,146 млрд BYN. Информация о финансах и состоянии расчетов главных предприятий страны появляется каждый месяц, но с запозданием примерно на 45 дней. Поэтому в ноябре самыми свежими являются данные за 9 месяцев.

По итогам января—сентября в промышленности зафиксировано падение выручки. В номинальном выражении выручка сократилась к 2019 году на 0,9%. За тот же период цены производителей промышленной продукции выросли на 5%. Значит снижение выручки в реальном выражении составило около 5,6%.

Конечным финансовым результатом работы любого предприятия является чистая прибыль либо чистый убыток. На этот результат влияет прибыль (убыток) от продажи продукции, а также прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности.

В 2020 году в Беларуси разразилась девальвация рубля. Это обесценение «зайчика» привело к образованию огромных отрицательных курсовых разниц у предприятий с валютными кредитами и компаний, зависимых от импорта сырья и материалов.

Часть негативных курсовых разниц временно «спрятали» по указу № 159. Однако все равно результаты работы крупных и средних предприятий выглядят удручающе. Чистая прибыль флагманов промышленности сократилась в 2,6 раза до 2,097 млрд BYN.

Доля убыточных предприятий поднялась с 17,8% до 20,9%. Потери убыточных компаний выросли в 5 раз до 1,997 млрд BYN. Суммарные долги крупных и средних предприятий промышленности на 1 октября достигли 75,481 млрд BYN.

По сравнению с началом 2020 года объем задолженности вырос на 16%. Просроченные обязательства промышленных предприятий составили 4,686 млрд BYN. Относительно 1 января они сократились на 12,9%.

Падение просрочки связано не с улучшением платежной дисциплины самих организаций, а с оказанием господдержки. Массированную господдержку получили предприятия пищепрома, целлюлозно-бумажной отрасли, металлургии.

В 2020 году флагманы промышленности направили гигантские ресурсы на погашение кредитов и займов. За 9 месяцев на эти цели было потрачено 34,690 млрд BYN (+15,8% к 2019-му). В пользу кредиторов ушло 38,6% выручки предприятий.



