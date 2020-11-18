Барсуков пригрозил «уголовкой» тем, кто будет мешать наводить в Минске «образцовый порядок»

В Минске в течение недели собираются навести «образцовый порядок». Об этом сегодня высказался помощник Александра Лукашенко по столице Александр Барсуков и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Обоих цитирует агентство «Минск-Новости», сообщает TUT.BY.



Сегодня прошло заседание Мингорисполкома, на котором инспектор по столице Александр Барсуков высказался об «образцовом порядке», который должны навести в течение недели в Минске.

— В последнее время в горисполком и районные администрации, а также в ГУВД поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Имеются в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Граждане вместе с коммунальными службами наводят порядок в своих дворах, делают красиво. А потом приходят вандалы, по-другому не могу их назвать, начинают что-то устанавливать, наносят надписи, шумят. Люди возмущаются: как можно отдыхать в этот период времени? А когда начинают нормальные граждане выходить и выяснять с ними отношения, возникают скандалы и драки. Такая ситуация у нас произошла и на улице Червякова. И таких много: каждый день практически десятки случаев в Минске, — сказал Александр Барсуков.

Он отметил, что Александр Лукашенко распорядился в течение недели навести в Минске образцовый порядок.

— Хочу предупредить граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность, — сказал Александр Барсуков. — Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане, дружинники будут наводить порядок на дворовых территориях. Не вмешивайтесь в их действия. Хотите помочь — выходите.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев высказался в похожем ключе. Он добавил, что в городе утвержден «план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности».

Подробности этого плана пока неизвестны.

Помимо фразы о минчанах, которые создают дискомфорт соседям и наносят урон городскому имуществу, мэр высказался и о случаях противоправных действий, связанных с сознательным нанесением вреда предприятиям и организациям.

Так, вблизи автопарков разбрасываются металлические изделия для прокола шин, происходит порча светофоров, приводятся в негодность сети электротранспорта, перегораживаются улицы и так далее, сообщают журналисты.



