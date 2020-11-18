Анджей Дуда: Польша и Литва за демократические перемены в Беларуси

Об этом заявил глава польского государства Анджей Дуда в ходе совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе.

Польша и Литва поддерживают демократические преобразования в Беларуси. Об этом заявил глава польского государства Анджей Дуда в ходе совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы хотим, чтобы белорусы ощутили, как это жить в свободном демократическом государстве, как это быть свободными людьми и частью большого западного общества», – заявил Анджей Дуда.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, подчеркнул, что его страна считает неприемлемой ситуацию в Беларуси и выступает за введение новых санкций.

«Мы должны разными путями стремиться к решению проблем в этой стране, в том числе посредством поддержи формирования гражданского общества. Мы также пришли к согласию, что ЕС должен утвердить третий пакет санкций как в отношении физлиц, так и бизнеса, потому что прежние санкции пока не принесли ожидаемых нами результатов», – сказал литовский президент.

Анджей Дуда находится с двухдневным официальным визитом в Литве.



