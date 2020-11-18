Александр Класковский: Властями развязана война против собственных граждан

Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Беларусь «сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны». Так заявил Александр Лукашенко 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики.

Кроме того, он обвинил своих внутренних политических противников в намерении «устроить гражданскую войну». В общем, кругом враги, жаждущие раскрошить хрустальный сосуд.

Диктаторские режимы не могут жить без образа врага. Верхушка белорусского режима педалирует риторику про забугорных кукловодов, внешнюю угрозу, чтобы не признавать истинных причин внутриполитического кризиса. Они в том, что минувшие президентские выборы прошли в обстановке насилия, попрания демократии и, по убеждению многих белорусов, были сфальсифицированы.

Именно это вызвало взрыв протестов, а совсем уж средневековые зверства силовиков 9–12 августа, сразу после выборов, подлили масла в огонь.

Но поскольку эта правда страшно неудобна для руководства режима, то приходиться травить конспирологические байки, что весь мир во главе с могущественной Америкой вдруг ополчился на синеокую Беларусь.

Рассуждая же о тех, кто создает в минских дворах символику борьбы («цепляет профашистские ленточки»), Лукашенко заявил, что их «главная цель — если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну».

На самом деле это вождь и высокие чины уже не первую неделю говорят на языке войны, пытаются выставить политических оппонентов радикалами, боевиками, с которыми-де во всем мире не принято церемониться.

И по сути властями развязана война против значительной части собственных граждан — тех, кто добивается всего лишь честных выборов.

Лукашенко заявил сегодня, что не позволит превратить Минск в кладбище, имея в виду мемориалы погибшим в дни протестов.

На самом деле это нынешняя власть превратила страну в кладбище — кладбище демократии и прав человека.



