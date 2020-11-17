В Гомеле после пневмонии, коронавируса и ИВЛ умер известный нейрохирург

Сегодня утром в больнице в Гомеле умер известный врач-нейрохирург Олег Говрушко. У него были двусторонняя пневмония и коронавирус. Об этом TUT.BY сообщили его друзья и коллеги.

Месяц назад 54-летний Олег Сергеевич попал в больницу. Оказался в реанимации, затем был подключен к аппарату ИВЛ. Но коллеги-врачи так и не смогли спасти его.

Говрушко более 25 лет отдал профессии, был заведующим нейрохирургическим отделением Гомельской областной больницы, являлся главным внештатным нейрохирургом области. «Отличник здравоохранения», лауреат конкурса «Врач года» в номинации «Врач-хирург» в 2015 году.



