СК: в Барановичах убили мужа и жену в собственном доме

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, совершивших двойное убийство.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужа и жены в Барановичах, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Днем 16 ноября в милицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении дома своих родителей с признаками насильственной смерти.

“По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси”, – сообщили Sputnik во вторник в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Допрашиваются родственники погибших и соседи, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего, сказали следователи.

По их словам, для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.



