Самый длинный в мире подводный туннель свяжет Данию и Германию

Туннель станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Европы, его протяженность составит 18 км. Пройдёт он на глубине 40 метров под Балтийским морем и соединит немецкий порт Путтгарден с датским Родби на острове Лолланд. Таким образом, вместо часовой поездки на пароме, датчане и немцы смогут тратить на дорогу в 6 раз меньше времени – около 10 минут. Планируется, что из Гамбурга до Копенгагена можно будет доехать на поезде за два с половиной часа.

Строительство обойдётся в 7,1 млрд. евро и займет 9 лет. Сам туннель будет состоять из двух двухполосных автомагистралей, разделенных служебным проездом, и двух электрифицированных железнодорожных путей.

В отличие от туннеля, проложенного под Ла-Маншем, тот, что соединит Германию с Данией, не будет проходить под морским дном. Вместо этого 89 бетонных секций, каждая длинной 217 метров и весом в 73 тысячи тонн, будут отлиты на заводе, а затем установлены на дне Балтики.

В свою очередь паромные компании, столкнувшиеся с резким сокращением объемов торговли, увидели растущую конкуренцию со стороны автомобильного и высокоскоростного железнодорожного транспорта. Строительство нового туннеля также не прибавило им оптимизма и они подали в суд. Однако федеральный административный суд Лейпцига отклонил их доводы. Одобрил строительство и Высший суд Германии.

Как сообщает CNN, открытие туннеля под Балтийским морем назначено на середину 2029 года.



