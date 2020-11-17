«Показания сможете дать на допросе». Что СК отвечает тем, чьи счета заблокировали из-за BY_help

Читательница Алина стала одной из тех, чьи карточки заблокировали после получения перевода от кампании BY_help. На карту девушки пришла компенсация для пострадавшего в августе мужа. После этого Алина по электронной почте отправила в Следственный комитет вопрос о том, в связи с чем была заблокирована ее карточка. Из полученного ответа следует, что оснований для отмены наложенного ареста нет, а еще — что получателей переводов от BY_help могут вызвать на допрос в качестве свидетелей, пишет TUT.BY.



Письмо в СК Алина отправила 10 ноября, когда выяснила о блокировке карты. Ответ пришел 17 ноября. В нем говорится, что обращение было рассмотрено в главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета.

Причина ареста денежных средств на счету — постановление СК в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 3 УК (Призывы к действиям, направленным на причинения вреда национальной безопасности Республики Беларусь).



— Из материалов уголовного дела следует, что арестованные на вашем счете денежные средства поступили для материального стимулирования протестных акций в Республике Беларусь от лиц, являющихся подозреваемыми (обвиняемыми) по уголовному делу, в связи с чем по ст. 46/1 УК подлежат специальной конфискации как средства совершения преступления, — сказано в ответе СК.

Там также отмечается, что, в соответствии со ст. 132 УПК, наложение ареста на имущество отменяется постановлением органа, ведущего уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость. Но в настоящее время «оснований для отмены наложенного ареста не имеется».

— Показания об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке вы сможете дать на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания. Эти показания будут учтены при принятии решения о судьбе арестованного имущества, — сказано в письме.



Ранее FINANCE.TUT.BY обращался за комментарием по поводу этой ситуации к юристу Юрию Гуще. По его мнению, «законность принятого СК решения об аресте денежных средств представляется сомнительной с юридической точки зрения». Например, по словам эксперта, в сложившейся ситуации по данному уголовному делу арест денежных средств, предпринятый подобным образом, возможен только в отношении лиц, виновных в совершении инкриминируемого преступления, и не может налагаться для обеспечения возможной конфискации имущества и специальной конфискации, так как за его совершение такие меры законом не предусмотрены. Также Юрий Гуща обращал внимание на процессуальное нарушение норм УПК. Так, согласно п. 10 ст. 132 УПК при наложении ареста на средства их собственникам должна быть вручена копия постановления, чего сделано не было, и это постановление должно носить персонифицированный характер.

Тем временем Фонд солидарности запустил новую кампанию помощи тем, кто столкнулся с блокировкой средств на счетах после получения перевода от BY_help. Она напрямую связывает тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто готов ее оказать.





